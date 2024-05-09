Российские войска продолжают зверства против гражданского населения. На этот раз они ударили по спортивной площадке в Харькове.

В среду, 8 мая, российские оккупанты обстреляли Салтовский район города Харькова, сообщает Офис генерального прокурора.

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В момент атаки в городе и области не объявляли тревогу, ведь воздушной цели могло быть не видно на радарах. В результате обстрела была повреждена школа и близлежащие жилые дома.

Одна из ракет прилетела на территорию стадиона школы, где ученики на тот момент играли в футбол. Пострадали семь человек, из которых четыре ребенка (трое мальчиков 12-ти, 13-ти и 15-ти лет и 8-летняя девочка).

Отмечается, что двое в тяжелом состоянии, у одного мальчика – травматическая ампутация. Девочка имеет ранения головы и черепно-мозговую травму. Ранения получили также двое взрослых – 55-летний мужчина и 80-летняя женщина

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