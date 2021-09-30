Майбутній суперник Динамо у Лізі чемпіонів – Барселона – переживає один з найскладніших періодів у власній історії. Іспанська преса розриває каталонців після поразки від Бенфіки.

Барселона невпинно деградує. Один з найуспішніших клубів планети у останню декаду пожинає плоди некомпетентного управління, яке призвело до страшної кризи спортивного проекту. Нинішню Барсу перестали боятися, байдуже Кадіс це, Гранада, Бенфіка чи Баварія. Розгромна поразка на Да Луж стала тією останньою краплею – від неминучої відставки Кумана врятує лише диво. Іспанські ЗМІ пригадують каталонцям геть усе: і Вальверде, і Мессі, і розхвалених талантів, які не витримують тиску.

Marca: Тотальна катастрофа

Рупор мадридської преси видав одразу декілька розгромних матеріалів за підсумками лісабонської ганьби. Зокрема, "блаугранас" штрикають проваленою перебудовою. І небезпідставно. Після жахливих 2:8 з Баварією каталонці анонсували грандіозну чистку, проте "символи" того фіаско – Бускетс, Піке чи Серхі Роберто – досі виходять в основі.

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Зрештою пошматований швидкими форвардами "орлів" Жерар покидає поле на 33-й хвилині, а повільний і розгублений капітан – в середині другого тайму. Натомість прекрасна молодь (Ніко і Гаві), яка на вихідних розбила Леванте, опиняється на лаві запасних. Але й це ще не все: після заміни Піке найгостріший гравець Барси у стартові півгодини – Френкі – змушений виконувати функції центрбека. Завіса.

"Куман не відповідає рівню такого великого клубу. У порівнянні з ним, Вальверде – найкращий тренер світу. Нідерландець паскудно читає гру, а його заміни не допомагають команді. Той же "Мураха" після втрати Неймара вдало маскував усі кадрові дефекти. Ба більше, він конкурував з найкращим Мадридом за останні роки! І робив це дуже непогано. Замість того, щоб подякувати йому, вони пішли шляхом публічного цькування", – пише Мануель Малагон.

Найбільша проблема Кумана – відсутність будь-якої самокритики, вважає Marca. Він постійно скаржиться на проблеми з грошима і відмовляється помічати, що кадровий потенціал Барси – набагато вищий, ніж у більшості клубів Ла Ліги. Не говорячи вже про умовний Шериф, який без усяких там Мессі б’є на Бернабеу заможний Реал. "Довіру керівництва повністю вичерпано. "Кулес" потрібно зніматися з єврокубків і звільняти тренера, аби запобігти ще більшій ганьбі", – йдеться у післяматчевій хроніці Раміро Альдунате.

AS: Потоплені

Куману доведеться пакувати валізи, стверджує авторитетне видання. Саме AS видав ексклюзив про нічні дебати керівників Барси щодо майбутнього коуча. Жоан Лапорта нібито навіть бачити не хоче 58-річного фахівця. Президент особисто підтримав гравців у роздягальні, а тренера всіляко уникав по дорозі додому. Зазначається, що каталонський клуб має два тижні на пошуки нового наставника. Крайня дата – 14 жовтня. У цей день запланована генеральна асамблея сосіос, де правляча хунта буде відчитуватись за власні "діяння".

Словом, до спарених матчів проти Динамо у Лізі чемпіонів "блаугранас" найпевніше готуватиме хтось інший. Хто саме? AS трохи шокує можливою розв’язкою: "Лапорті неабияк імпонує Пірло. Однак, Роберто Мартінеса і Хаві – зарано списувати з рахунків". Цікаво, що 53% респондентів видання підтримують Кумана. Мовляв, нікого кращого ви зараз не знайдете, та й проблема не у тренері, потрібно перетерпіти. Тролінг? Зважаючи на походження популярної серед прихильників Реала газети, цілком імовірно.

Звісно, що дістається не лише тренеру. Люк де Йонг і молодий кантерано Ерік Гарсія отримали жахливу пресу. "Він запоров кілька фантастичних нагод. Та мала дитина забиватиме у схожих ситуаціях із заплющеними очима. За Люком боляче спостерігати. Такі гравці не повинні потрапляти у Барселону. Ще гірший за Боатенга", – розносять нідерландську "дев’ятку". 20-річний екс-захисник Ман Сіті отримує не менш суворий вердикт: "Він не схожий на футболіста з великим майбутнім".

Diario SPORT: Це жахіття

Каталонська преса не знімає відповідальності з гравців, хоча головний винуватець тут очевидний. "Нинішня Барса – смішна карикатура на команду, але я ніколи не визнаю, що цим футболістам бракує класу, аби зв’язати до купи декілька передач. Коли це повторюється неодноразово, коли тактика не працює, тінь неодмінно падає на тренера.

Вчорашній план на гру був очевидним: система 3-5-2, яка посипалася після швидкого м’яча Бенфіки. А згодом – кричуща помилка з переміщенням Френкі в оборону. На цьому можна було завершувати. Ми маємо справу з найгіршою Барсою у Лізі чемпіонів за останні 20 років. 0 очок, 0 забитих і 6 пропущених – Куман має піти", – експерт Жоан Марія Батле бачить лише один вихід із "драматичної" cитуації на Камп Ноу.

Однак, жодних тренерських пертурбацій не треба чекати до понеділка, стверджує видання. На виїзний поєдинок з Атлетіко команду виведе Альфред Схрьодер, а дискваліфікований Куман даватиме вказівки з трибуни Метрополітано. Лапорта не хоче приймати гарячкових рішень, усі кадрові питання відкладуть до міжнародної паузи. "Потенційна перемога над "матрацниками", швидше за все, нічого не змінить. Барса отримає нового наставника", – ставить масну крапку Sport.es.

Mundo Deportivo: На волосинці від загибелі

Улюблена газета значної частини каталонців намагається розглядати чергове фіаско Барси трохи глибше. "Куман провалюється, очевидно ж, але і футболісти, і клуб – несуть однакову відповідальність за результати. Керівництво сумнівалося щодо позиції тренера ще влітку, а роздягальня це відчула. Якщо президент Лапорта хоче іншого фахівця, потрібно припиняти цей цирк.

І ще один суттєвий факт: вчора замінили трьох капітанів. Піке і Бускетс захищають кольори Барси протягом 13 років, і, здається, перший – більше не витримує серйозних навантажень. Європа вимагає фізичного ритму, швидкості та максимальної концентрації, усіх тих речей, якими Барса не володіє", – зазначає шеф-редактор MD Санті Нолла. Видання водночас підтверджує контакти з наставником Рівера Марсело Гальярдо, утім можливість призначення аргентинця начебто є "дуже низькою". Мартінес і Хаві – на поул-позишн.