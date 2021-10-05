Барселона готовится к усилению состава в зимнее трансферное окно, но столкнулась с серьезной проблемой.

Финансовая ситуация Барселоны остается катастрофической – из-за долгов клуб не может позволить выложить крупную сумму на трансферы, сообщает Mundo Deportivo.

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"Блаугранас" могут выделить только 16 млн евро на усиление состава зимой. Интересно, что каталонцы хотят пригласить сразу двух звезд – Рахима Стерлинга и Дани Ольмо.

К слову, текущий сезон каталонцы проводят неудачно – 9 место в чемпионате с 12 пунктами и последняя ступень в группе E (0 очков) в Лиге чемпионов.

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