Главный тренер Барселоны Рональд Куман позволил себе критику VAR в центральном матче 7-го тура Ла Лиги против Реала.

Комитет Королевской испанской футбольной федерации может открыть дело против нидерландского специалиста слов о работе арбитра и VAR.

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По информации sport.es, Куману грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей и штраф от 601 до 3005 евро. В дисциплинарном кодексе прописано, что наказание предусмотрено за заявления, в которых ставится под сомнение честность и беспристрастность любого члена группы арбитров или органов испанской футбольной федерации.

Наказать также могут за заявления, которые подразумевают неодобрение деятельности члена любой из упомянутых групп, когда они сделаны с неуважением или когда используются оскорбительные, унизительные или нецензурные выражения.

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Ранее комитет Королевской испанской футбольной федерации открыл дело против наставника Бетиса Мануэля Пеллегрини, который раскритиковал работу VAR. Интересно, что это произошло также после матча против мадридского Реала.

Отметим, что Реал одержал убедительную победу над Барселоной (3:1), а решающий гол забил Рамос с пенальти, который сам и заработал.

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