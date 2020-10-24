Барселона – Реал – видео голов
Барселона принимает Реал в рамках 7-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Реал на "Футбол 24"
Реал шокировал Барселону быстрым голом уже на 5-й минуте. Бензема классным пасом вывел Вальверде на ударную позицию, а Феде мощным ударом открыл счет. Однако уже через четыре минуты каталонцы сравняли – после паса Альбы забил Фати. В середине второго тайма гости получили право на пенальти. Традиционно к отметке подошел Серхио Рамос. Нето направление удара угадал, но до мяча не дотянулся – 1:2. Под занавес встречи эффектную точку поставил Модрич.
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Барселона – Реал – видео гола Вальверде:
Барселона – Реал – видео гола Фати:
Барселона – Реал – видео гола Рамоса:
Барселона – Реал – видео гола Модрича: