"Мы играли хорошо, создавали моменты. Во втором тайме тоже были хороши. Сложно понять, но мы не заслуживали поражения в матче. Некоторые решения арбитра мне не понятны. Решение с пенальти сильно повлияло на окончательный результат матча. До пенальти мы были хороши.

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Оно оказало большое влияние. Я не понимаю VAR. Думаю, VAR действует против Барселоны. Захваты всегда бывают в штрафной. Мы сыграли пять матчей, и ни в одном матче не было решение в нашу пользу. Карточки Хетафе... Мы не заслуживаем таких поражений.

Что сказал арбитру после матча? "Для вас это пенальти? Хорошо, для меня нет". Также сказал ему, мол, надеюсь, что однажды они смогут объяснить мне, как работает VAR в Испании. Мы сыграли пять туров, а VAR действовал только против Барселоны. Ни разу в нашу пользу. Не было пенальти на Месси в Севилье, двух красных с Хетафе тоже. Я спросил его, почему VAR действует только против Барселоны", – приводит слова Кумана Marca.

Отметим, что Реал одержал убедительную победу над Барселоной (3:1), а решающий гол забил Рамос с пенальти, который сам и заработал.

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