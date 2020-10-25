Головний тренер Барселони Рональд Куман дозволив собі критику VAR у центральному матчі 7-го туру Ла Ліги проти Реала.

Комітет Королівської іспанської футбольної федерації може відкрити справу проти нідерландського фахівця за слова про роботу арбітра та VAR.

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За інформацією sport.es, Куману загрожує дискваліфікація від 4 до 12 матчів та штраф від 601 до 3 005 евро. У дисциплінарному кодексі прописано, що покарання передбачено за заяви, в яких ставиться під сумнів чесність та неупередженість будь-якого члена групи арбітрів або органів іспанської футбольної федерації.

Покарати також можуть за заяви, які мають на увазі несхвалення діяльності члена будь-якої із згаданих груп, коли вони зроблені з неповагою або коли використовуються образливі, принизливі або нецензурні вирази.

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Раніше комітет Королівської іспанської футбольної федерації відкрив справу проти наставника Бетіса Мануеля Пеллегріні, який розкритикував роботу VAR. Цікаво, що це відбулось також після матчу проти мадридського Реала.

Зазначимо, що Реал здобув переконливу перемогу над Барселоною (3:1), а вирішальний гол забив Рамос із пенальті, який сам і заробив.

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