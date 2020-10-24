Класико под №245. Каталонцы намеревались догнать "сливочных" по победам в истории личных встреч в Примере. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Реал на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда Зидана подходила к дерби после 2 подряд позорных поражений, все еще оставаясь лидером по потерянным очкам, но с туманными перспективами своего тренера. "Блаугранас" не забили ни одного гола за 2 предыдущих матча против Мадрида и рисковали повторить 62-летний антирекорд, если бы это случилось в третий раз подряд.

Барселона – Реал: онлайн-трансляция матча Примеры

Простенькая 3-ходовка Реала создает быстрый гол. Начо находит зноу справа на половине поля хозяев. Бензема разрезает линии, Вальверде, неожиданно врывающийся на позицию правого инсайда, эффектно перебрасывает Нето. Радость Мадрида длилась всего 4 минуты. И снова тот же край, только левый каталонский. Месси забросил на левого защитника. Альба избежал офсайда. Фати расстрелял Куртуа в упор - защитники статисты. А здесь уже Тибо показывает, почему Лунин еще долго будет начинать Класико в запасе. Эффектный сэйв бельгийца против самого Лео.

Барселона – Реал – видео голов

Винисиус несколько раз классно продирается по левому флангу, но в штрафной его подводит последнее решение. Месси в роли глубокого плеймейкера, который раскручивает атаки слева или по центру, но и может и сам ворваться во владение Куртуа. А Фати, тот же обидчик Реброва и Украины, номинально левый вингер, выполняет роль девятки. Впрочем, Куману это не особо помогает. Реал больше владеет мячом, а Барса очень хочет, но не очень может подловить соперника на потерях. На самом деле живенький ничейный матч равных команд, ничьи козыри не перевешивают.

Фати раза 3 просто уничтожает Рамоса и других игроков обороны Зидана, но точность подводит и его, и партнеров. Вы можете сколько угодно расписывать тактические схемы, однако когда на поле такие супермены, как Рамос, все может посыпаться в любой момент. Серхио еще в первом тайме едва не заработал пенальти на ровном месте, а после перерыва заставил Лангле схватить себя за футболку и реализовал приговор с 11 метров с идеальной четкостью. Зачем это делал француз, не скажет никто – магия имени. Испанский защитник просто и легко выполняет роль Роналду в команде, которой постоянно не хватает харизмы, "галактичности" Криштиану в атаке. Плоховатый навес вызывает настоящую панику, когда рядом величественный капитан Реала! Такие эпизоды решают судьбы в исторические моменты.