Барселона – Бетис: Дембеле может пропустить матч

Барселона в поединке 12 тура Ла Лиги против Бетиса рискует обойтись без вингера Усмана Дембеле.

Атакующий хавбек Барселоны Усман Дембеле рискует не сыграть в матче 12 тура чемпионата Испании против Бетиса. Француз пропустил сегодняшнюю тренировку "блаугранас" из-за гастроэнтерита, сообщает Marca.

В то же время в общей группе тренировались Лионель Месси и Самюэль Умтити, а Филиппе Коутиньо не сыграет с Бетисом из-за травмы.

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К слову, в связи з тем же гастроэнтеритом Дембеле пропустил несколько матчей в сезоне 2017/18. Причиной регулярных проблем с желудком является чрезмерное увлечение Дембеле фаст-фудом, из-за чего клуб раньше даже нанял для игрока специального диетолога.

Напомним, недавно звучала информация, что Дембеле может покинуть Барселону уже в ближайшее трансферное окно.

Матч Барселона – Бетис пройдет 11 ноября. После 11 туров каталонцы лидируют в чемпионате, Бетис – на 14 позиции.

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