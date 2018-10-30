Дембеле может покинуть Барселону уже зимой

Форвард Барселоны Усман Дембеле может продолжить карьеру в другом клубе.

Руководство каталонского клуба размышляет над возможностью продажи Усмана Дембеле, сообщает издание RAC1.

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В клубе разочарованы уровнем игры, который демонстрирует нападающий. Кроме того, он испортил себе репутацию, опоздав на командный сбор Барселоны перед матчем Лиги чемпионов с Интером (2:0).

Напомним, Барселона приобрела 21-летнего форварда у Боруссии Д за 115 млн евро летом 2017 года и подписала контракт на 5 лет.

В текущем сезоне чемпионата Испании Усман провел 10 матчей, в которых отметился 3-мя голами и одним ассистом.

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