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Барселона начала переговоры с Альбой о продлении контракта

16:12 38 Читати українською
Барселона начала переговоры с Альбой о продлении контракта
Жорди Альба и президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу / Фото ФК Барселона

Барселона намерена продолжить сотрудничество с защитником Жорди Альбой.

Представители каталонского клуба уже начали переговоры с Альбой о продлении соглашения, сообщает издание Todomercadoweb.

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Барселона намерена завершить все детали и подписать новое соглашение уже до конца текущего года.

Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Альба провел 11 матчей, в которых отметился одним голом и 4-мя ассистами.

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Теги
Испания Барселона Барселона Жорди Альба Жорди Альба Хосеп-Мария Бартомеу
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