Малком красиво забил дебютный гол в Лиге чемпионов и расплакался, но фантастический рекорд Коноплянки не побил

Форвард Барселоны Малком отметился первым взятием ворот в Лиге чемпионов. Он претендовал на достижение Евгения Коноплянки, но рекорд украинца устоял.

Барселона летом скандально перехватила Малкома у Ромы и заплатила за него Бордо более 40 миллионов евро. Со временем трансфер талантливого бразильца стали считать провалом "блаугранас". Эрнесто Вальверде вообще ему не доверяет – до вчерашнего дня Малком сыграл в сезоне лишь немного больше ста минут.

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Однако в противостоянии с Интером (1:1) в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов 21-летний форвард стал героем Барселоны. На 81 минуте Малком заменил Усмана Дембеле и сразу открыл счет в матче, забив дебютный гол за испанскую команду. Он вошел с мячом в штрафную, сделал ложное движение и результативно пробил из-под защитника.

Малком отпраздновал гол слезами. По крайней мере пытался всем это показать, сделав обиженное лицо и закрыв его руками.

В итоге Барселона упустила победу над Интером, однако первой вышла в плей-офф турнира

"Моя мечта начинает сбываться, мечта творить историю и делать великие дела. Я должен поблагодарить команду за доверие. Я хочу играть больше. Ежедневно я тренируюсь, чтобы продемонстрировать свои умения в этой команде. В моей жизни ничего не бывает легко", – не без претензий высказался футболист.

Этот матч был дебютным для Малкома в Лиге чемпионов и взятие ворот, соответственно, тоже. Для премьерного гола бразильцу понадобилось 2 минуты после выхода на замену. Неплохо, но даже не близко к рекорду Евгения Коноплянки, который рискует остаться на десятилетия.

Украинец впервые забил в Лиге чемпионов через 19 секунд после дебютного появления на поле в самом престижном турнире Европы. Это был сентябрь 2015 года, матч группового этапа между Севильей и гладбахской Боруссией. Коно вышел в футболке андалусийцев на 83 минуте, а через 19 секунд установил итоговый счет – 3:0.

Помните, как роскошно тогда отличился Евгений? После розыгрыша углового с острого угла послал мяч в направлении ворот. Зоммер не уследил за ближним углом и принес Коноплянке уникальное достижение, которое превзойти почти не реально.