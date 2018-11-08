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Барселона – Бетіс: Дембеле може пропустити матч

20:02 124 Читать на русском
Барселона – Бетіс: Дембеле може пропустити матч
Усман Дембеле / фото: ФК Барселона

Барселона у поєдинку 12 туру Ла Ліги проти Бетіса ризикує обійтися без вінгера Усмана Дембеле.

Атакувальний хавбек Барселони Усман Дембеле ризикує не зіграти у матчі 12 туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса. Француз пропустив сьогоднішнє тренування "блаугранас" через гастроентерит, повідомляє Marca.

В той же час у загальній групі тренувались Ліонель Мессі та Самюель Умтіті, а Філіппе Коутінью не зіграє з Бетісом через травму.

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До слова, через той же гастроентерит Дембеле пропустив кілька матчів у сезоні 2017/18. Причиною регулярних проблем із шлунком є надмірне захоплення Дембеле фаст-фудом, через що клуб раніше навіть найняв для гравця спеціального дієтолога.

Нагадаємо, нещодавно лунала інформація, що Дембеле може покинути Барселону вже у найближче трансферне вікно.

Матч Барселона – Бетіс пройде 11 листопада. Після 11 турів каталонці лідирують у чемпіонаті, Бетіс – на 14 позиції.

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Барселона - Бетіс: Неділя 11 листопада 2018

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