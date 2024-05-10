Новим головним тренером Тростянця став Юрій Бакалов, повідомляє офіційний сайт клубу з Сумської області.

Інгулець розбив Агробізнес і офіційно вийшов в УПЛ, Лівий берег гарантував собі плей-офф за вихід в еліту

Терміни та умови контракту з 58-річним українцем не розголошуються.

Нагадаємо, Бакалов за свою кар'єру встиг попрацювати з низкою клубів, серед яких: київський Арсенал, Славутич, кам'янська Сталь, стрийська Скала, Львів та ЛНЗ. Останнім його місцем роботи був Рух, який він покинув у березні 2024 року. У таборі "жовто-чорних" Юрій Михайлович працював наставником команди U-19 та директором клубної академії

Тростянець після 23-х зіграних турів посідає у турнірній таблиці Другої ліги дванадцяту сходинку, набравши 18 очок.

Друга ліга: Дружба Мирівка розгромила Карпати-2 та випередила Звягель, Кремінь-2 здобув першу перемогу в сезоні