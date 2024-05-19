В воскресенье в 29-м туре третьего по силе дивизиона состоялось три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 29-й тур

ЮКСА – Тростянец – 4:0

Голы: Харченко, 19, Вава, 25, Фого, 53, Гоуларт, 85

Удаление: Ховайко, 79 (ЮКСА, красная карточка)

Дружба (Мировка) – Рух-2 – 1:1

Голы: Недоля, 53 (п.) – Музычук, 87

Звягель – Скала – 1:0

Гол: Кисленко, 90+4

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ЮКСА в меньшинстве разгромила Тростянец и вышла в Первую лигу. Четыре сухих гола позволили дебютанту Второй лиги в первом же сезоне добиться стопроцентного результата. Не испортило каши "крестоносцам" и удаление Ховайко за 10 минут до завершения матча. Даже в меньшинстве хозяева сумели добить соперника, забив еще раз.

Заочную борьбу за вторую строчку вели между собой Дружба и Звягель. Мировчане перед последним туром опережали фарм-клуб Полесья и в матче со второй командой Руха благодаря пенальти выигрывали, но за три минуты до завершения игры пропустили, потеряв два очка. Однако у Дружбы будет шанс опередить конкурента – у них есть матч в запасе против Скалы.

В параллельном поединке стрияне до последнего сдерживали Звягель, но на четвертой добавленной минуте не устояли и пропустили. Как следствие, Звягель занял второе место, а Дружба пока третья – оба коллектива будут бороться за повышение в классе в переходных матчах, но команды еще могут поменяться местами.

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