Вторая лига 2023/24, 27-й тур

Дружба Мировка – Карпаты-2

Голы: Сомов, 13, 33, 53, Порохня, 26, Палюх, 90+2 – Сидун, 45+1, Рожко, 82

Звягель – Кудривка – 1:1

Голы: Нестеров, 90+2 – Волошин, 25, (пен.)

Удаление: Томандзото, 83 (Звягель)

Кремень-2 – Тростянец – 1:0

Гол: Стецюк, 47

В группе лидеров Второй лиги произошли изменения. Дружба Мировка разгромила Карпаты-2 – хет-трик оформил Сомов, еще по голу забили Порохня и Палюх. "Львы" ответили голами Сидуна и Рожка. В другом матче Звягель спас ничью против Кудривки – Нестеров на 90+2 забил спасительный гол. Из-за этой потери очков именно Дружба Мировка опередила Звягель – у обеих команд по 55 очков, но Дружба имеет лучшую разницу голов.

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В поединке аутсайдеров – Кремня-2 и Тростянца – состоялось долгожданное событие. Кремень-2 впервые в этом сезоне одержал победу. Единственный гол в матче забил Стецюк. Правда, у Кремня-2 шансов на спасение не осталось – у команды всего 5 очков после 24-х туров.

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