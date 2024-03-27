Бакалов официально покинул Рух – он руководил клубной Академией и тренировал команду U-19
Львовяне претерпели кадровые перестановки – клуб покинул Юрий Бакалов.
Украинский специалист Юрий Бакалов покинул Рух, сообщает официальный сайт "желто-черных".
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Действие контракта прекращено по согласию сторон. Причины разрыва сотрудничества не сообщаются.
Напомним, 58-летний Бакалов был директором клубной Академии, а с начала 2024 года возглавлял Рух U-19. Отныне исполняющим обязанности тренера молодежной команды будет Михаил Дячук-Ставицкий.
Напомним, Рух U-19 сейчас занимает в турнирной таблице чемпионата Украины 5-ю строчку, набрав 34 очка. От лидера – Динамо – львовяне отстают на 17 пунктов.
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