Украинский специалист Юрий Бакалов покинул Рух, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Действие контракта прекращено по согласию сторон. Причины разрыва сотрудничества не сообщаются.

Напомним, 58-летний Бакалов был директором клубной Академии, а с начала 2024 года возглавлял Рух U-19. Отныне исполняющим обязанности тренера молодежной команды будет Михаил Дячук-Ставицкий.

Напомним, Рух U-19 сейчас занимает в турнирной таблице чемпионата Украины 5-ю строчку, набрав 34 очка. От лидера – Динамо – львовяне отстают на 17 пунктов.

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