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Азар с нетерпением ожидает встречи со старым знакомым в дерби против Атлетико

18:17 33 Читати українською
Азар с нетерпением ожидает встречи со старым знакомым в дерби против Атлетико
Эден Азар / Reuters

Звездный новичок Реала Эден Азар поделился ожиданиями перед своим первым мадридским дерби, которое состоится в эту субботу.

 

"Все знают, какие чувства и страсть приносят дерби. Все понимают, что олицетворяют собой две команды из одного города.

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Я хочу забивать, побеждать и радовать наших болельщиков. Коста – мой друг, мы играли вместе. Я хочу с ним встретиться на поле", – приводит слова Азара Marca. Бельгиец и Коста вместе играли за лондонский Челси в период с 2014 по 2017 год.

Напомним, сейчас именно Реал и Атлетико находятся на вершине турнирной таблицы Примеры. "Сливочные" занимают первое место с 14 очками, у "матрасников" – второе место и на один пункт меньше.

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Диего Коста Диего Коста Челси Челси Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Атлетико - Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар
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