Реал обіграв Осасуну класними голами тінейджерів і вийшов на перше місце Прімери

Мадридський Реал на власному полі переміг Осасуну з рахунком 2:0 в рамках 6-го туру іспанської Ла Ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Реал важко входить у сезон: розгром від ПСЖ у Лізі чемпіонів, невиразна гра у чемпіонаті, яка призвела до втрати очок. Втім, у конкурентів ситуація не краща, тому мадридці йдуть серед лідерів Прімери. На поєдинок з Осасуною Зінедін Зідан провів тотальну ротацію – з основи сьогодні зі старту з'явилися Кроос, Каземіро та Рамос, а Ареоля дебютував у воротах Реала. Осасуна не виглядала "солодкою булочкою", адже не програвала в цьому сезоні та розписала нічию з Барселоною.

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На старті зустрічі Реал дозволив Осасуні організувати декілька атак у власних володіннях, але навіть до удару справа не дійшла. Настирливого Брандона вдавалося зупиняти на безпечній відстані від воріт. Ближче до середини тайму "вершкові" повністю перейшли з м'ячем на чужу половину.

Одріосола прорвався правим флангом і прострілив у штрафний майданчик. Навас не зорієнтувався та пробив впритул по своїх воротах – хорошу реакцію продемонстрував голкіпер Рубен. Йовіч на добиванні розстрілював майже порожні ворота, однак послав м'яч над поперечиною. Через хвилину Кроос здалеку розрядив гармату – сфера пролетіла в сантиметра від правої стійки.

На 36-й хвилині Реал відкрив рахунок зусиллями Вінісіуса. Кроос підхопив м'яч у центрі та відпасував на бразильця, а той з-за меж штрафного майданчика ювелірним ударом вразив дальню "дев'ятку". Вінісіусу трішки допоміг рикошет, тому воротар не мав шансів врятувати Осасуну. Незабаром Йовіч вистрелив над поперечиною, а потім вони з Вінісіусом створили та не реалізували ще один шанс.

Моменти Осасуни як в кінці першого тайму, так і на старті другого розбивалися об організовану оборону мадридців. Рамос і партнери припускалися помилок, однак грамотно виправляли їх. Гості старалися та щось створювали, але гольовими ці епізоди не назвеш. Кардона програв вихід сам на сам Ареоля, дальній удар Меріди пролетів повз ціль.

Натомість Реал мав подвоювати перевагу, коли Васкес і Йовіч двічі поспіль вдвох вибігали на Рубена. В обох епізодах Лукас вдало грав у відборі на чужій половині, розганяв контру та пасував на серба. Спершу Йовіч не влучив у порожні ворота, а потім, коли м'яч опинився у сітці, VAR зафіксував мікроскопічний офсайд у Луки та змусив головного арбітра скасувати гол. Памплонці відверто "відскочили".

Вінісіус вмикав ефектний дриблінг на лівому фланзі. У підсумку це призвело до шансу Вальверде – уругваєць з лінії штрафного бахнув повз ворота Осасуни. Це були останні дії Вінісіуса в поєдинку, його замінив ще молодший талант – Родріго. 18-річний бразилець дебютував в офіційних матчах за Реал, а через хвилину після цього забив красивий гол.

Родріго, отримавши діагональ від Каземіро, зразково приборкав м'яч на лівій бровці, змістився в центр, проскочив повз Кастельяно у штрафний майданчик і легко переграв голкіпера. Реал закріпив перевагу та закрив питання про переможця зустрічі. Родріго навіть міг оформити дубль, однак не встиг на дальню стійку після подачі кутового.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Реала з рахунком 2:0. Мадрид набрав 14 очок і очолив турнірну таблицю Прімери. В суботу на "вершкових" очікує дербі з Атлетіко, який посідає другу сходинку в чемпіонаті, маючи на 1 пункт менше. Осасуна зазнала першої поразки в сезоні та залишилася в середині пелотону з 7 заліковими балами.

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