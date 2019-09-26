Азар з нетерпінням очікує зустрічі зі старим знайомим у дербі проти Атлетіко

Зірковий новачок Реала Еден Азар поділився очікуваннями перед своїм першим мадридським дербі, яке відбудеться цієї суботи.

"Всі знають, які почуття і пристрасть приносять дербі. Всі розуміють, що уособлюють собою дві команди з одного міста.

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Я хочу забивати, перемагати і тішити наших вболівальників. Дієго Коста – мій друг, ми грали разом. Я хочу з ним зустрітися на полі", – наводить слова Азара Marca. Бельгієць і Коста разом грали за лондонський Челсі в період з 2014 по 2017 рік.

Нагадаємо, наразі саме Реал і Атлетіко перебувають на вершині турнірної таблиці Прімери. "Вершкові" посідають першу сходинку з 14 очками, у "матрацників" – друге місце і на один пункт менше.

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