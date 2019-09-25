Валенсия расписала сверхрезультативную ничью с Хетафе, Атлетико одолел Мальорку: 6-й тур Ла Лиги, матчи среды

В рамках испанского мидуика состоялось несколько поединков. Счета и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20

Леганес – Атлетик – 1:1

Голы: Оскар Родригез, 62 – Р. Гарсия, 59 (пен)

Мальорка – Атлетико – 0:2

Голы: Коста, 26 Фелиш, 62

Удаление: Мората, 78

Валенсия – Хетафе – 3:3

Голы: Гомес, 30, 34, Ли, 39 – Мата, 1, Хасон, 66, Анхель, 69

Леганес в родных стенах принимал Атлетик, который пытался закрепить своё лидерство в турнирной таблице. В первом тайме голов забито не было, но в середине второго баски вышли вперёд благодаря пенальти, который уверенно реализовал Рауль Гарсия. Впрочем, уже через три минуты Оскар Родригез прямым ударом со штрафного метров с 23-х сравнял счёт – 1:1. "Матрасники", однако, могли вырвать победу в конце встречи, заработав "11-метровый" после фола Авазиема, но видеоповтор показал, что нигериец сыграл чисто – пенальти отменили. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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В параллельной встрече Атлетико пожаловал в гости на Балеарские острова к Мальорке. Подопечные Чоло Симеоне уверенно вели поединок, вырвавшись вперёд на 26-й минуте усилиями Диего Косты, которому удалось замкнуть подачу Коке с углового. Через 10 минут Ариас мог удвоить преимущество, но после его удара из пределов штрафной мяч попал в штангу. Тем не менее, во втором тайме Атлетико забил второй гол: после навеса с корнера у ворот хозяев произошла суета, в которой Фелиш принял "круглого" и пробил с полоборота с рикошетом от защитника – 0:2. На 78-й минуте гости сами создали себе проблемы, оставшись в меньшинстве из-за неспортивного поведение Мораты, который только вышел на поле. Впрочем, увидеть хотя бы ещё один гол болельщикам на Иберостар не было суждено.

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Валенсия и Хетафе на Месталье устроили настоящий триллер – обе команды провалили старт сезона, поэтому в этой встрече планировали улучшить свое турнирное положение. Уже на первой минуте гости шокировали "летучих мышей" быстрым голом: Хайме Мата получив передачу от Джейсона Хасона легко переиграл вратаря. Валенсия оправилась лишь во второй половине тайма. Сначала Максимилиано Гомес ударом ножницами сравнял счет, а через четыре минуты оформил дубль. Вскоре свой шанс использовал корейский легионер хозяев Кангин Ли и сделал счет 3:1. Во второй половине встречи за дело взялись гости. На 66-й минуте Джейсон Хасон ударом низом под левую стойку сократил счет, а через мгновение Анхель, который вышел на замену, мастерски замкнул прострел Джене Даконама и возобновил интригу в матче. На третьей добавленной минуте Анхель забил еще раз, однако арбитр отменил гол, зафиксировав положение вне игры.

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