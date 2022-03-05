Очень важный матч в контексте борьбы за попадание в зону Лиги чемпионов. Аталанта имела на матч меньше, поэтому имела шанс догнать Ювентус, который занимает четвертую строчку. В то же время Рома могла сравняться с бергамасками. Жозе Моуринью в первом круге неожиданно деклассировал Джан Пьеро Гасперини, разбив его команду со счетом 4:1.

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Сегодня все могло пойти по схожему сценарию. Уже на 3-й минуте Муссо откровенно спас гостей после удара Манчини. Игра не радовала интенсивностью, Аталанта первую опасность создала в середине тайма. Также после углового. Оборона "волков" совместными усилиями отбилась. Рома продолжала давить и достигла своего. Карсдорп дальним пасом нашел Дзаньоло, Николо вывел на удар Абрахама, уверенно переигравшего голкипера. Защитники бергамасков просто наблюдали.

Руслан Малиновский прошлый матч пропустил из-за травмы, полученной на разминке. Именно поэтому украинец и отчетный поединок начал на скамье для запасных. Гасперини выпустил его на 60-й минуте вместе с Муриэлем и Богом. Чуть ли не сразу Малиновский получил шанс отличиться, но удар с линии штрафного получился не лучшим. В конце концов, замены должного эффекта не дали. Руслан, Луис и Жереми постепенно растворились в безынициативной игре Аталанты.

Бергамаски продолжали больше держать мяч. Но какой смысл в этом без моментов? Рома то и дело пользовалась высокой линией обороны соперников и угрожала воротам Муссо. Очень показательна статистика ударов – волки почти вдвое чаще беспокоили голкипера. Еще бы не проблемы с реализацией, а так второй мяч забили только из офсайда (Дзаньоло). Уже в компенсированное время Де Рон получил желтую, накричал на арбитра. Еще одно предупреждение – красная. Спустя мгновение составы были ровными. Мхитарян сбил Малиновского и тоже получил вторую желтую.

Таким образом, Рома отстояла минимальную победу и догнала Аталанту в турнирной таблице – команды имеют по 40 очков в активе, но бергамаски сыграли на матч меньше.

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