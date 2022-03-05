Дуже важливий матч у контексті боротьби за потрапляння в зону Ліги чемпіонів. Аталанта мала на матч менше, тому мала шанс наздогнати Ювентус, який наразі посідає четверту сходинку. Натомість Рома могла зрівнятися з бергамасками. Жозе Моурінью в першому колі несподівано декласував Джан П'єро Гасперіні, розбивши його команду з рахунком 4:1.

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Сьогодні все могло піти за схожим сценарієм. Вже на 3-й хвилині Муссо відверто врятував гостей після удару Манчіні. Гра не радувала інтенсивністю, Аталанта першу небезпеку створила аж у середині тайму. Також після кутового. Оборона "вовків" спільними зусиллями відбилася. Рома продовжувала тиснути і таки досягла свого. Карсдорп дальнім пасом знайшов Дзаньйоло, Ніколо вивів на удар Абрахама, який впевнено переграв голкіпера. Захисники бергамасків просто спостерігали.

Руслан Маліновський минулий матч пропустив через травму, отриману на розминці. Саме через це українець і звітний поєдинок почав на лаві для запасних. Гасперіні випустив його на 60-й хвилині разом із Мурієлем та Бога. Ледь не відразу Маліновський отримав шанс відзначитися, але удар з лінії штрафного вийшов не найкращим. Зрештою, заміни належного ефекту не дали. Руслан, Луїс та Жеремі поступово розчинилися в безініціативній грі Аталанти.

Бергамаски продовжували більше тримати м'яч. Але який у цьому сенс без моментів? Рома раз-по-раз користувалася високою лінією оборони суперників і загрожувала воротам Муссо. Дуже показова статистика ударів – "вовки" майже вдвічі частіше турбували голкіпера. Ще б не проблеми з реалізацією, а так другий м'яч забили лише із офсайду (Дзаньйоло). Вже у компенсований час Де Рон отримав жовту, нагримав на арбітра. Ще одне попередження – червона. За мить склади були рівними. Мхітарян збив Маліновського і теж отримав другу жовту.

Відтак, Рома відстояла мінімальну перемогу і наздогнала Аталанту в турнірній таблиці – команди мають по 40 очок у активі, але бергамаски зіграли на матч менше.

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