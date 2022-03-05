Клуб из Бергамо ищет усиление в линию атаки. На радарах очутился Педро Фернандо.

Аталанта интересуется возможностью подписания 23-летнего бразильца "горняков", сообщает StopAndGoal .

Педриньо рассматривает вариант ухода из Шахтера – на бразильца уже есть несколько статусных претендентов

Сейчас главный тренер "Богини" Джан Пьеро Гасперини находится в поисках нападающего. Фернандо – отличный вариант, ведь легионеры массово убежали из Украины из-за нападения Российской федерации.

Трансфер якобы может состояться скоро, если УЕФА и ФИФА изменит правила для профессионалов из УПЛ, которые в результате войны вынужденно остались без возможности получать игровую практику.

Напомним, Фернандо выступает за Шахтер с 2018-го. Текущий сезон начинал резервным форвардом, но получил шанс после травмы Лассины Траоре: 14 матчей, восемь голов и два ассиста.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ