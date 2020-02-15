Аталанта одержала волевую победу над Ромой – конкурент Малиновского забил решающий гол, Руслан получил 10 минут

Центральный матч 24-го тура итальянской Серии А между Аталантой и Ромой завершился поражением команды Пауло Фонсеки.

Аталанта в случае победы над Ромой увеличила бы отрыв от римлян до шести очков, надолго закрепив за собой четвёртое место в Серии А. "Волки" же могли сравниться с "Богиней", поэтому матч обещал быть интересным – тем более, что оба коллектива очень забивные. Впрочем, большая часть первого тайма не порадовала количеством моментов; бергамаски лишь доминировали в аспекте контроля мяча, а гости довольно неплохо оборонялись. Возможно, так получилось из-за решения Гасперини оставить креативных хавов – Малиновского и Пашалича – в запасе.

Небольшое количество острых эпизодов компенсировалось их яркостью. Более опасно до перерыва выглядела Аталанта: так, уже на 10-й минуте случился выход Гомеса один на один с Лопесом – Пау парировал его удар в упор. Следующий по-настоящему опасный эпизод произошел аж на 30-й минуте, когда Иличич замыкал прострел Госенса ударом мимо левой штанги, а на 38-й заготовленный хозяевами розыгрыш штрафного завершился выстрелом Толоя в падении через себя мимо правого угла. Кроме того, Иличич на 42-й вылетал на свидание с голкипером, но в последний момент путь ему перерезал Смоллинг.

У римлян вообще ничего не получалось до самой концовки тайма. Казалось, что подопечные Фонсеки вообще приехали сушить эту часть игры, однако на 42-й минуте "волки" впервые шокировали соперника: Перотти прорвался по левому флангу на край штрафной и прострелил на Пеллегрини, который выстрелил под дальнюю штангу – Паломино успел выбить мяч с линии. Впрочем, уже на 45-й минуте герой Аталанты стал соавтором гола Ромы, неуклюже сыграв на приёме паса назад; Джеко обокрал защитника, вышел на линию штрафной и попал точно в правый нижний угол – 0:1! Именно с таким счётом команды и отправились на отдых.

На старте второго тайма Аталанта прогнозируемо зажала "волков" в их штрафной. Сравнять счёт хозяевам удалось уже на 50-й минуте следствие подачи с углового, скидки Джимшити на дальнюю штангу и замыкания Паломино – так Хосе исправился за гол Джеко. На 54-й вывести "Богиню" вперёд могли Фасио и де Рон: центрбэк римлян срезал прострел с фланга ударом по собственным воротам, а Мартен стрелял с правого края штрафной в левый угол – в обоих случаях Рому спас Пау Лопес. После этого эпизода бергамаски немного сбавили в активности, хотя с чужой половины поля они всё равно не вылезали.

Гасперини решил усилить атаку Пашаличем. Марио сменил Сапату на 59-й минуте, а секунд через двадцать он уже праздновал с партнерамиа: Госенс ​​перехватил вброс римлян из аута, обыгрался с Гомесом и отдал передачу в центр штрафной на Пашалича – хорват же элегантно закрутил мяч в дальнюю девятку! 2:1. Как ни странно, но после этого эпизода команды сбавили в активности, не создавая опасных моментов до последних минут поединка. В середине второго тайма можно вспомнить разве что опасный прострел Гомеса, к которому буквально на секунду не успели Иличич с Госенсом. Впрочем, у Ромы не было и этого.

На 80-х минутах Рома начала действовать агрессивно, зарабатывая стандарты, замыкая подачи с них и вообще действуя на чужой половине поля подолгу. Гасперини отреагировал заменой Иличича на Малиновского, который получил семь минут основного времени и три дополнительного. За этот период украинец, как и его партнеры, не создал вообще ничего, а вот "волки" едва не отыгрались на 87-й – Пеллегрини после проникающей передачи от Бруно Переса вышел один на один с Голлини под острым углом, однако и переиграть голкипера не смог, и в офсайд попал.

Аталанта могла добить Рому на последней секунде прямым ударом Муриеля со штрафного, но его парировал Лопес. Сразу за этим был дан финальный свисток, который зафиксировал волевую победу бергамасков – 2:1. Теперь Аталанта имеет в активе 45 очков, держась на четвёртой позиции с преимуществом над "волками" в шесть зачётных баллов.