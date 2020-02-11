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"Золотая бутса" 2019/20: Иммобиле на вершине, ноунейм в топ-10, Месси серьезно отстает

12:52 286 Читати українською
"Золотая бутса" 2019/20: Иммобиле на вершине, ноунейм в топ-10, Месси серьезно отстает
Лионель Месси пока аутсайдер гонки за "Золотую бутсу" / Marca

"Футбол 24" продолжает следить за списком лучших бомбардиров сезона 2019/20 в Европе. Пока что все идет к тому, что по итогам сезона получим нового обладателя "Золотой бутсы".

Борьба за звание лучшего бомбардира Европы сезона 2019/20 набирает обороты. До завершения ведущих чемпионатов осталось около трех месяцев – самое время взглянуть на результативность претендентов на "Золотую бутсу" 2019/20.

Рекордсменом по количеству завоеванных наград является Лионель Месси – по итогам сезона 2018/19 аргентинец выиграл уже шестую "Золотую бутсу" в своей карьере. Впрочем, пока что ситуация выглядит таким образом, что через несколько месяцев трофей получит нового обладателя, поскольку 32-летний Лео серьезно отстает от конкурентов. По состоянию на 11 февраля Месси занимает лишь 13-ю строчку в гонке за "Золотую бутсу" 2019/20, а в его активе 14 голов за Барселону в текущем чемпионате Испании.

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Главным претендентом на звание лучшего бомбардира Европы сезона 2019/20 на сегодняшний день является Чиро Иммобиле. 29-летний нападающий Лацио возглавляет гонку лучших бомбардиров Серии А, а его команда довольно неожиданно навязала Ювентусу и Интеру борьбу за Скудетто. В активе Иммобиле уже 25 забитых мячей, а коэффициент чемпионата Италии (2) позволяет Чиро лидировать и в гонке за "Золотую бутсу".

Золотая бутса 2019/20 кто лидирует

На пятки Иммобиле наступают Роберт Левандовски (44 очка – 22 гола с коэффициентом 2), Криштиану Роналду и Тимо Вернер (у обоих по 40 пунктов и 20 забитых мячей). Замыкает топ-5 Эрлинг Холанд – сенсационный норвежец зимой сменил Зальцбург на Боруссию Д, феерический дебют за которую позволил нападающему ворваться в гонку за "Золотую бутсу"! Норвежец в текущем сезоне забил уже 23 гола (16 с коэффициентом 1,5 за Зальцбург и 7 за Боруссию с коэффициентом 2).

Также в топ-10 присутствуют Джейми Варди, Ромелу Лукаку (по 34 очка), Серхио Агуэро и Виссам Бен-Йеддер (по 32), а замыкает первую десятку сенсационный представитель Эстонии. 19-летний Эрик Сорга забил 31 гол в составе Флоры, что позволяет ему пока что обходить таких монстров, как Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Лео Месси и Неймар. Правда, Сорга уже не пополнит свой бомбардирский счет, поскольку, к сожалению для него, чемпионат Эстонии проходит по системе весна-осень, поэтому уже в ближайшее время он выпадет из топ-10. Недавно Сорга за полмиллиона долларов переехал за океан, подписав контракт с Лудун Юнайтед, который выступает во второй лиге США. К слову, в ноябре Эрик сыграл за сборную Эстонии в Запорожье против Украины – тот матч завершился минимальной победой "сине-желтых".

Что касается УПЛ, то выше всех среди представителей отечественного чемпионата расположился нападающий Шахтера Жуниор Мораес. 32-летний натурализованный бразилец состоянию на 11 февраля делит 33-39 места (15 голов, 22,5 очков). Столько же у бывшего динамовца Дьемерси Мбокани и Никиты Рукавицы – уроженца Украины, который выступает за сборную Австралии, а сейчас защищает цвета Маккаби из Хайфы.

Отметим, что триумфальный для Месси сезон 2018/19 тоже сначала складывался для него не слишком удачно. Лидер Барселоны пропустил месяц из-за травмы и серьезно отставал от конкурентов, но невероятная результативность зимой и весной в итоге позволила Лео получить награду. Повторится ли история и на этот раз? Все зависит не только от Месси...

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