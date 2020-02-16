Победный шедевр Пашалича в видеообзоре матча Аталанта – Рома – 2:1

Аталанта обыграла Рому в рамках 24 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов матча Аталанта – Рома.

Подопечные Гасперини пропустили на последней минуте первого тайма – Джеко воспользовался неуклюжей игрой Паломино и мастерски переиграл Голлини. Аргентинский защитник Аталанты реабилитировался после перерыва – на 50 минуте он добил мяч в ворота Ромы после скидки Джимшити.

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Решающий гол в активе Марио Пашалича – хорват на 59 минуте эффектным ударом в девятку подарил невероятное счастье фанатам бергамасков.

Благодаря этой победе Аталанта закрепилась на 4 месте в турнирной таблице Серии А. Рома отстает уже на 6 очков.

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