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Победный шедевр Пашалича в видеообзоре матча Аталанта – Рома – 2:1

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Победный шедевр Пашалича в видеообзоре матча Аталанта – Рома – 2:1
Аталанта – Рома – видео голов и обзор матча

Аталанта обыграла Рому в рамках 24 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов матча Аталанта – Рома.

50’ Жозе Паломино
59’ Марио Пасалич
 
Эдин Джеко 45’
45’ Эдин Джеко
50’ Жозе Паломино
59’ Марио Пасалич

Подопечные Гасперини пропустили на последней минуте первого тайма – Джеко воспользовался неуклюжей игрой Паломино и мастерски переиграл Голлини. Аргентинский защитник Аталанты реабилитировался после перерыва – на 50 минуте он добил мяч в ворота Ромы после скидки Джимшити.

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Решающий гол в активе Марио Пашалича – хорват на 59 минуте эффектным ударом в девятку подарил невероятное счастье фанатам бергамасков.

Благодаря этой победе Аталанта закрепилась на 4 месте в турнирной таблице Серии А. Рома отстает уже на 6 очков.

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Аталанта Аталанта Италия Аталанта - Рома Видеоновости Рома Рома
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