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Фонсека отказался выкупать экс-звезду Шахтера – Рома вернет игрока Арсеналу

14:01 225 Читати українською
Фонсека отказался выкупать экс-звезду Шахтера – Рома вернет игрока Арсеналу
Паулу Фонсека и Генрих Мхитарян / Фото ФК Рома

Похоже, Генрих Мхитарян ненадолго задержится в чемпионате Италии.

Генрих Мхитарян после завершения нынешнего сезона вернется в Арсенал, сообщает The Sun.

Арсенал отклонил первое предложение Ромы по Мхитаряну, – СМИ

Тренерский штаб Паулу Фонсеки решил не тратить на 31-летнего армянина больше 20 млн евро. Напомним, экс-хавбек Шахтера летом присоединился к Роме на правах аренды, контракт игрока принадлежит лондонскому Арсеналу.

В текущем сезоне Серии А Мхитарян провел 10 матчей, в которых отметился 4-мя голами и ассистом.

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Теги
Трансферы Италия Шахтер Шахтер Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Арсенал Арсенал Рома Рома
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