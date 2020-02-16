Аталанта – Рома: Фонсека за крок від відставки, Гасперіні бракує кадрів, а диво-гол Пашаліча не загрожує Маліновському

Центральний матч 24-го туру італійської Серії А між Аталантою та Ромою завершився поразкою команди Пауло Фонсеки.

Аталанта в разі перемоги над Ромою збільшила б відрив від римлян до шести очок, надовго закріпивши за собою четверту сходинку Серії А. "Вовки" ж могли порівнятися з "Богинею", тож матч обіцяв бути цікавим – тим паче, що обидва колективи вкрай забивні. Втім, більша частина першого тайму не потішила значною кількістю моментів; бергамаски лише домінували в аспекті контролю м'яча, а гості доволі непогано оборонялися. Можливо, так сталося через рішення Гасперіні залишити креативних хавів – Маліновського і Пашаліча – у запасі.

Переможний шедевр Пашаліча у відеоогляді матчу Аталанта – Рома – 2:1

Невелика кількість гострих епізодів компенсувалося їхньою яскравістю. Більш небезпечно до перерви виглядала Аталанта: так, вже на 10-й хвилині стався вихід Гомеса сам на сам з Лопесом – Пау парирував його удар впритул.

Наступний по-справжньому небезпечний момент відбувся аж на 30-й хвилині, коли Ілічіч замикав простріл Госенса ударом повз ліву стійку, а на 38-й заготовлений господарями розіграш штрафного завершився пострілом Толоя у падінні через себе повз правий кут. Крім того, Ілічіч на 42-й вилітав на побачення з голкіпером, але в останній момент шлях йому перерізав Смоллінг.

У римлян взагалі нічого не виходило до самого завершення тайму. Здавалося, що підопічні Фонсеки приїхали банально сушити гру, однак на 42-й хвилині "вовки" вперше шокували суперника: Перотті прорвався лівим флангом на край штрафного та прострілив на Пеллегріні, який вистрілив під дальню стійку – Паломіно встиг вибити м'яч з лінії воріт.

Втім, вже на 45-й хвилині герой Аталанти став співавтором голу Роми, незграбно зігравши на прийомі пасу назад; Джеко обікрав захисника, вийшов на лінію карного майданчика й поцілив точно у правий нижній кут – 0:1! Саме з таким рахунком команди й відправились на відпочинок.

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На старті другого тайму Аталанта прогнозовано затиснула "вовків" у їхньому штрафному. Зрівняти рахунок господарям вдалося вже на 50-й хвилині внаслдіок подачі з кутового, скидки Джімшіті на дальню стійку та замикання Паломіно – так Хосе виправився за гол Джеко.

На 54-й вивести "Богиню" вперед могли Фасіо та де Рон: центрбек римлян зрізав простріл з флангу ударом по власних воротах, а Мартен стріляв з правого краю карного майданчика в лівий кут – в обох випадках Рому рятував Пау Лопес. Після цього епізоду бергамаски трішки збавили в активності, хоча з чужої половини поля вони все одно не вилазили.

Гасперіні вирішив підсилити атаку Пашалічем. Маріо змінив Сапату на 59-й хвилині, а секунд за двадцять він вже святкував з партнерами: Госенс перехопив вкидання римлян з ауту, обігрався з Гомесом і віддав передачу в центр штрафного на Пашаліча – хорват же елегантно закрутив м'яч у дальню дев'ятку! 2:1.

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Як не дивно, але після цього епізоду команди збавили в активності, не створюючи небезпечних моментів аж до останніх хвилин поєдинку. В середині другого тайму можна згадати хіба що небезпечний простріл Гомеса, до якого буквально на мить не встигли Ілічіч з Госенсом. Втім, у Роми не було й того.

На 80-х хвилинах Рома почала діяти агресивніше, заробляючи стандарти, замикаючи подачі з них і загалом діючи на чужій половині поля подовгу. Гасперіні відреагував заміною Ілічіча на Маліновського, який отримав сім хвилин основного часу три три компенсованого. За цей період українець, як і його партнери, не створив взагалі нічого, а от "вовки" ледь не відігралися на 87-й – Пеллегріні після проникної передачі від Бруно Переса вийшов сам на сам з Голліні під гострим кутом, однак і переграти голкіпера не зміг, і в офсайд потрапив.

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Аталанта могла добити Рому на останній секунді прямим ударом Муріеля зі штрафного, але його парирував Лопес. Одразу за цим пролунав фінальний свисток, який зафіксував вольову перемогу бергамасків – 2:1. Тепер Аталанта має в активі 45 очок, тримаючись на четвертій позиції в турнірній таблиці Серії А з перевагою над "вовками" у шість залікових балів.

Фонсека зробив заявку на відставку

У попередньому сезоні Рома пролетіла повз Лігу чемпіонів, хоча при Клаудіо Раньєрі вдалося вийти із затяжної кризи й нав'язати боротьбу за четверте місце. Тоді римляни залишилися за спиною Аталанти, Інтера та Мілана – у шести матчах проти цих колективів вони не здобули жодної перемоги. Пауло Фонсека був покликаний повернути "вовків" у ЛЧ, задля чого потрібно вигравати т.з. лобові зустрічі. Екс-тренер Шахтаря провалює з тріском і перше, і друге завдання.

Рома відстала від Аталанти на шість залікових балів. Не можна сказати, що такий розрив не відігрується, але в нинішній формі "джалороссі" точно нічого не світить. В останніх п'яти поєдинках команда Фонсеки зазнала чотирьох поразок та розписала нічию в римському дербі – "вовків" били не тільки Ювентус з Аталантою, але і Болонья з Сассуоло (причому останні на на двох забили сім голів). Вже у цьому турі Верона може посунути Рому вниз по таблиці.

З топами у Фонсеки взагалі не йде. Його підопічні двічі програли Аталанті та Ювентусу, розписали нічиї з Інтером та Лаціо, а перемогли лише кризові Мілан і Наполі. Фактично, португальський наставник Роми вже награв на відставку, але поки що в нього є шанс усе виправити.

Варто відзначити, що турнірна нестабільність Роми прямо витікає з нестабільності та неоднозначності ігрової. Команда стала дуже яскраво виглядати у атакувальних діях, перебуваючи у топ-5 Серії А за забитими голами (43) й тримаючись на другій позиції за очікуваними (47), однак за інтенсивністю пресингу "вовки" програють усім топам (включно з Міланом) – лише Лаціо та Наполі пресингують гірше.

При цьому за останній місяць команда додала в останньому компоненті й не сильно просідає за іншими, але часто все розбивається об проблеми з реалізацією (як у дербі) та загальну властивість команд Фонсеки швидко пропускати. Так, Аталанта забила два голи за на старті другого тайму (за 9 хвилин), Юве вів 0:2 вже до 10-ї, Лаціо відігрався у дербі через 8 хвилин, Сассуоло забив три за перші 25. Щоправда, коли команда Пауло було на ходу, таких косяків не виникало, а от у новому році все пішло шкереберть.

Говорити про нефарт також не доводиться: так, з Лаціо, Болоньєю і навіть з Сассуоло десь не пощастило, але з Аталантою вдалося реалізувати один з двох моментів за матч – його подарував Паломіно. Десь "вовкам" не щастить, десь не щастить їхнім суперникам. Тут повний баланс.

Рома впала у затяжну кризу, без особливих шансів програла один із найбільш важливих матчів сезону й відстала від зони ЛЧ на шість очок. Дістати Аталанту тепер буде вкрай важко, хоча у римлян попереду 14 турів. Якщо Фонсека продовжить вести команду вниз ще хоча б тижні два-три, керівництво почне шукати заміну тренеру – ну або ж проявить феєричну стійкість і дасть португальцю шанс до наступного чемпіонату.

Аталанті не вистачає кадрів

Бергамаски продовжують грати за лігочемпіонівським графіком, справедливо тримаючись на четвертій позиції, однак навряд чи команда підніметься вище – Лаціо відірвався на вісім очок від "Богині". Римська команда далеко не ідеальна, однак Аталанту "орли" випереджають завдяки класній грі нападників. Гасперіні їх катастрофічно бракує.

Восени через травми надовго вилітали Сапата і Муріель, які довго відновлювались і зараз не схожі на самих себе – у обох в новому році всього по два голи з 22-х загальнокомандних. Щоправда, у Дувана є ще три асисти і він часто залишається помітним, а от Луїс один раз відзначився з пенальті, ще один удар з "позначки" запоров, а загалом перетворився на футболіста ротації.

Обидва форварди часто або розчиняються, або марнують моменти, що виливається у поразки СПАЛу та 0:1 на 45-й хвилині домашнього матчу з Ромою – матчу, в якому римляни вперше пробили по воротах на 43-й. Основну ношу по забиванню голів несуть атакувальні півзахисники і навіть центрбеки – так, одним з лідерів Аталанти по просуванню м'яча є Рафаель Толой, який оформив 1+5 за системою гол+пас, а у поєдинку проти "вовків" ледь не відзначився шедевром у падінні через себе. Хосе Луїс Паломіно так і зовсім став лідером за очікуваними голами (0,77).

В цілому, система Гасперіні та потужний сезон хавбеків маскують проблеми конкретно з форвардами, однак в разі певних негараздів у середній лінії Джан П'єро має небагато варіантів. Ця проблема у нього постала і в матчі з Ромою: "Важливо було відновити рівновагу в середині поля. Маліновський і Пашаліч – єдині, хто був у запасі, в атаку лише Мурієль. Інші команди, ймовірно, мають більше можливостей, ніж ми", – наводить слова Гасперіні DAZN.

Взагалі, поєдинок проти Роми показав усю суть сьогоднішньої Аталанти. Тотальне домінування, пропуск голів під час тимчасової активізації суперника, невиразність гри нападників, прогнозовані заміни, голи центрбека та атакувального хава після пасу від латераля – ці тези повторюються з матчу в матч, що може зіграти злий жарт як у ЛЧ, так і протягом сезону Серії А. Турів попереду ще дуже багато.

Матч не змінив статус Пашаліча і Маліновського

Руслан Маліновський отримав всього 10 хвилин і запам'ятався лише однією невдалою спробою обіграти одразу трьох захисників. Загалом, він зробив всього сім отиків до м'яча, вигравши одне верхове єдиноборство й віддавши аж чотири паси – два з них виявились неточними. Не варто одразу гнобити українця, адже у того ж Пашаліча за півгодини було аж шість передач та 16 дотиків.

Щоправда, за свої 16 дотиків Маріо зумів дуже багато. Він забив ефектний гол через 19 секунд після виходу на заміну, а всі свої 6 пасів віддав точно в ноги партнерам. Крім того, хорват ще раз пробив у площину метрів з 15-ти на 72-й хвилині, а також двічі відібрав м'яч у суперника, виконав одне перехоплення, заблокував один удар і виграв три з п'яти єдиноборств. Так, у нього було 30 хвилин, однак це всього 16 дотиків!

Загалом, матч не надав нових сигналів для конкурентів на позицію атакувального хава. Руслан все так же залишається джокером Гасперіні, залишаючись у запасі вже сьомий тур Серії А поспіль – і це попри переможний гол Фіорентині тиждень тому, асист у Кубку й зароблений пенальті в поєдинку проти Інтера. У Маліновського хороша преса та позитивні відгуки від тренера, він один з лідерів за середньою кількістю передач під удар (4) і загалом покращує гру Аталанти. Це помітно усім.

Пашаліч же залишається у статусі основного і забивного футболіста з сильним конкурентом за спиною. У Маріо 5+3 за системою гол+пас, він третій за очікуваними голами (6,60) та один з лідерів за просуванням м'яча уперед (xGChain = 12,83). Якщо Гасперіні потрібен конкретно гол, а на лавці сидітимуть Маліновський і Пашаліч, на поле з великою долею вірогідності першим вийде саме хорват – українець має схожі функції, але краще працює на зв'язок між лініями й рух м'яча між ними.

Словом, панікувати не варто. У минулому турі забив Маліновський, тепер відзначився Пашаліч – все нормально. Руслан витримує справжню конкуренцію у першому ж сезоні в італійському топ-клубі. Важливо тільки слухати Гасперіні й вчити мову – і все буде ок.

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