Малиновский: В Аталанте я чувствую себя все более комфортно

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о настроении команды перед матчем с Ромой в 24 туре Серии А, а также о своей адаптации в команде.

"В предстоящем матче с Ромой нас интересует только один результат, я даже не хочу думать о другом. Мы уже обыгрывали их в этом сезоне – матч первого круга завершился со счетом 2:0 в нашу пользу.

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Мы хорошо подготовились, будем играть перед своими болельщиками, перед которыми я забил свой первый гол в Серии А, который никогда не забуду. Это будет классическая игра за 6 очков.

Последние четыре месяца были нелегкими для моей жены Роксаны, но в этой команде я чувствую себя все более и более комфортно", – цитирует Малиновского Calcio Atalanta.

Напомним, украинский хавбек пока сыграл за Аталанту 27 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Команда из Бергамо сейчас занимает 4 место в турнирной таблице Серии А.

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