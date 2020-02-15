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Гасперини назвал одно условие, при котором Аталанта станет чемпионом – тренер Малиновского вспомнил сенсационный Лестер

18:02 50 Читати українською
Гасперини назвал одно условие, при котором Аталанта станет чемпионом – тренер Малиновского вспомнил сенсационный Лестер
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о перспективах своего клуба.

 

"Если вы спросите меня, сможет ли Аталанта выиграть Скудетто, я скажу – "нет". Существует огромное несоответствие сумм, выплачиваемых одними клубами, по сравнению с другими. Аталанта продает, другие покупают.

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Конечно, это не просто экономическая проблема, поскольку я буду первым, кто подчеркивает важность тактики и стиля игры. Но размер клуба также имеет значение. У Лестера была сказка, но они смогли победить, потому что в том сезоне у всех крупных клубов был "выходной". Нам нужны такие же обстоятельства", – приводит слова Гасперини Gazzetta dello Sport.

Напомним, после 23 туров Серии А Аталанта занимает четвертое место, уступая лидерам таблицы 12-ю очками.

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Италия Аталанта Аталанта Лестер Сити Лестер Сити Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта - Рома
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