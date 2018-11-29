Астана – Динамо: стартовые составы на матч Лиги Европы

Астана принимает киевское Динамо в 5-м туре ЛЕ 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Астана – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:50 по киевскому времени. Это игра за лидерство в группе K. У обоих команда по 8 очков. Казахов удовлетворит и ничья 0:0 или 1:1. Динамовцев устроит результативная ничья 2:2 и более или победа. В этом же квартете Яблонец Соболя, который набрал 2 очка, принимает Ренн, у которого на балл больше.

Астана – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Астана: Ерич (к) – Рукавина, Аничич, Постников, Зайнутдинов – Кляйнхаслер, Маевский – Томасов, Алмейда, Муртазаев – Кабананга

Запасные: Мокин, Мужиков, Бейсебеков, Логвиненко, Янга, Шомко, Щеткин

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че, Шепелев – Цыганков (к), Шапаренко, Сидклей – Вербич

Запасные: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андриевский, Гармаш, Русин, Дуелунд

Астана – Динамо: анонс матча Лиги Европы