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Астана – Динамо: стартовые составы на матч Лиги Европы

16:30 298 Читати українською
Астана – Динамо: стартовые составы на матч Лиги Европы
Астана – Динамо: онлайн-трансляция матча 29.11.2018 – Лига Европы 2018/19

Астана принимает киевское Динамо в 5-м туре ЛЕ 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Астана – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:50 по киевскому времени. Это игра за лидерство в группе K. У обоих команда по 8 очков. Казахов удовлетворит и ничья 0:0 или 1:1. Динамовцев устроит результативная ничья 2:2 и более или победа. В этом же квартете Яблонец Соболя, который набрал 2 очка, принимает Ренн, у которого на балл больше.

Астана – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Астана: Ерич (к) – Рукавина, Аничич, Постников, Зайнутдинов – Кляйнхаслер, Маевский – Томасов, Алмейда, Муртазаев – Кабананга

Запасные: Мокин, Мужиков, Бейсебеков, Логвиненко, Янга, Шомко, Щеткин

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че, Шепелев – Цыганков (к), Шапаренко, Сидклей – Вербич

Запасные: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андриевский, Гармаш, Русин, Дуелунд

Астана – Динамо: стартовые составы на матч Лиги Европы

Астана – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
до матча
37
мин
Динамо Киев
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