Астана – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Астана приймає київське Динамо у 5-му турі ЛЄ 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Астана – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:50 за київським часом. Це гра за лідерство у групі K. В обох команда по 8 очок. Казахів задовольнить і нічия 0:0 або 1:1. Динамівців влаштує результативна нічия 2:2 і більше або перемога. У цьому ж квартеті Яблонец Соболя, який набрав 2 очки, приймає Ренн, в якого на бал більше.

Астана – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Астана: Еріч (к) – Рукавіна, Анічіч, Постніков, Зайнутдінов – Кляйнхаслер, Маєвський – Томасов, Алмейда, Муртазаєв – Кабананга

Запасні: Мокін, Мужиков, Бейсебеков, Логвиненко, Янга, Шомко, Щоткін

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че, Шепелєв – Циганков (к), Шапаренко, Сідклей – Вербіч

Запасні: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андрієвський, Гармаш, Русин, Дуелунд

Астана – Динамо: анонс матчу Ліги Європи