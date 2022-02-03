Лондонский клуб все еще будет тратить средства из казны на Пьера-Эмерика Обамеянга.

Накануне габонский форвард на правах свободного агента официально стал игроком Барселоны, досрочно расторгнув контракт с Арсеналом. Тем не менее англичане продолжат выплачивать ему зарплату до июля, утверждает The Athletic.

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В Лондоне Обамеянг получал 350 тысяч фунтов в неделю, но сейчас сумма, которую клубе ему будет платить, не уточняется. Ранее была информация, что в Каталонии нападающий будет зарабатывать 5 тысяч евро за 7 дней, а со следующего сезона зарплата вырастет.

Напомним, Пьер-Эмерик провел на Туманном Альбионе последние 4 года. С Барселоной он подписал контракт до лета 2025 года с возможностью досрочного расторжения по завершению сезона 2022/23.

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