"Когда я начал получать деньги уже в Динамо, в академии – я помогал родителям. Мы купили дом – не дом, а землю за Киевом. Мы приезжали и там что-то делали уже на этой земле. Сначала надо было выровнять землю – мы это собственноручно делали. Конечно, мы все к этому причастны, все свои усилия туда отдавали.

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А потом, когда уже начал зарабатывать нормальные деньги, то с первой премии купил отцу машину. Когда ты начинаешь становиться человеком уже в основном возрасте, начинаешь зарабатывать средства, и тогда отблагодарить – это невероятно. К этому надо прийти, мне кажется.

У меня ничего не было у самого. Но первое, что я сделал – это для родителей, и я считаю что это правильно, так и должно быть у молодых. Людям нужно быть благодарными, потому что если бы не родители – я бы даже не смог ничего сделать", – рассказал Забарный в программе "Трендец".

Напомним, Илья – воспитанник Динамо. За киевский клуб выступал до 31 января 2023 года, когда за 22,7 млн евро перешел в Борнмут. Сейчас Transfermarkt оценивает украинца в 32 миллиона.

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