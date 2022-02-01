Трансфер уже бывшего капитана Арсенала в Барселону не был официально оформлен до закрытия трансферного окна, но ему ничего не угрожает. Обамеянг расторг контракт с лондонцами и к новому клубу присоединится на правах свободного агента.

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Барселона объявит о переходе 32-летнего габонца сегодня или завтра, сообщает Mundo Deportivo. Форвард пошел на огромное понижение зарплаты, чтобы каталонцы смогли зарегистрировать его контракт. По информации источника, Обамеянг до конца нынешнего сезона будет получать около 5 тысяч евро в неделю. Это почти в 84 раза меньше, чем он зарабатывал в АПЛ – около 420 тысяч евро. В следующем сезоне Барса будет платить больше.

Напомним, Обамеянг потерял доверие главного тренера Арсенала Микеля Артеты после дисциплинарного нарушения. Специалист лишил футболиста звания капитана и не включал в заявку на матчи. В текущей кампании Пьер-Эмерик провел 15 матчей за клуб из Лондона, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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