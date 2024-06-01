– Ты больше всех играешь среди всех молодых футболистов в топ-лигах. Ты устаешь вообще или нет?

– Да, устаю. Я человек, я могу уставать на самом деле. И ментально бывает такое. Но я сюда хотел попасть. Я именно этого и хотел – играть все матчи, которые только смогу. Я в сборной за свою карьеру пропустил только один матч – с Англией.

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Для меня это норма, что я много играю, и я благодарен тренерскому штабу, который доверяет мне и в сборной. Поэтому я должен только прогрессировать.

– Пожалуй, одно слабое место у тебя – это очень маленькое количество голов. 3 гола в 175 матчах при твоих габаритах – это проблема для тебя?

– Да, это проблема, но я работаю над этим, я остаюсь после тренировок, много мы работаем над этим. Но я думаю, что это с опытом придет. И я надеюсь, что это придет как можно быстрее, потому что я хочу забивать, хочу дарить улыбку и украинцам, и здесь. Для меня это сейчас – номер один, над чем нужно работать, – сказал Забарный в программе "Трендец".

Напомним, в текущем сезоне Забарный провел за Борнмут 42 матча, в которых забил 1 гол.

Забарный подписал соглашение с известным агентством – среди клиентов Артета, лидер Реала и звезды Манчестер Сити