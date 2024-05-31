Лидер Атлетико Антуан Гризманн вписал в контракт с клубом интересный пункт, который позволит самостоятельно решать свое будущее.

Гризманн вернулся в Атлетико после неудачного периода с Барселоной и подписал хитрый контракт. Любой клуб сможет выкупить француза за 10 миллионов евро, если он сам этого захочет и выполнит определенные условия, сообщает Relevo.

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Таким образом Антуан решил уберечь себя от повторения истории с Барсой, когда каталонцы его не отпускали. Приходилось выходить на поле после 60-й минуты, играя за Атлетико на правах аренды.

В то же время ради возвращения в Мадрид Гризманн согласился на существенное уменьшение зарплаты. В Барселоне он получал 20 млн евро, а за первый год после камбэка в Атлетико заработал только 10 млн. Далее зарплата уменьшилась до 7 миллионов.

Антуан возродил карьеру повторным приходом в Атлетико. Он стал абсолютным лидером команды и одним из лучших в Примере. За прошлый чемпионат Гризу настрелял 16+6, а за позапрошлый – 15+16.