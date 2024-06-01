Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин прибыл в Лондон, где состоится финал Лиги чемпионов.

Украинец не мог полноценно тренироваться с командой, поскольку заболел. В Лондон Реал отправился без Андрея Лунина. Голкиперу пришлось самому ехать на финал.

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Как информирует El Chiringuito TV, украинец прибыл в столицу Англии, где присоединился к товарищам по команде. Ранее стало известно, что Андрей Лунин не сыграет в финале и останется на скамейке запасных. В стартовом составе "сливочных" выйдет Тибо Куртуа.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов Реал сыграет против Боруссии Д. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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