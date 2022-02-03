Лондонський клуб все ще витрачатиме кошти з бюджету на П'єра-Емеріка Обамеянга.

Напередодні габонський форвард на правах вільного агента офіційно став гравцем Барселони, достроково розірвавши контракт з Арсеналом. Попри це, англійці продовжать виплачувати йому зарплатню до липня, стверджує The Athletic.

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У Лондоні Обамеянг отримував 350 тисяч фунтів на тиждень, але зараз сума, яку клуб платитиме, не уточнюється. Раніше була інформація, що у Каталонії нападник зароблятиме 5 тисяч євро за 7 днів, а з наступного сезону зарплатня зросте.

Нагадаємо, П'єр-Емерік провів на Туманному Альбіоні останні 4 роки. З Барселоною він підписав контракт до літа 2025 року з можливістю дострокового розірвання по завершенні сезону 2022/23.

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