Сегодня, 2 февраля, Барса объявила о подписании Пьер-Эмерика Обамеянга. Соглашение рассчитано до лета 2025 года с возможностью досрочного расторжения после окончания сезона 2022/23.

Обамеянг официально стал игроком Барселоны

"Я очень счастлив и доволен пребыванием здесь. Очень хочу наконец-то выйти на поле. Последний день трансферного окна был невероятно тяжелым. Но, в конце концов, я здесь.

Барселона – один из величайших клубов мира, для меня большая честь оказаться в этой команде. Именно поэтому я подписал контракт с "Барсой", – цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.

Дебютировать за новую команду 32-летний габонец может уже 6 февраля в поединке против Атлетико Мадрид. В последний раз нападающий выходил на поле в официальном матче еще 6 декабря.

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