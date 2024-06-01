Защитник Вальмиеры Роман Якуба подписал полноценный контракт с Пуща Неполомице, сообщает официальный сайт польской команды.

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Представитель Экстраклясы воспользовался опцией выкупа контракта украинца, которая была прописана в арендном соглашении с латвийцами. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что 23-летний оборонец заключил с Пущей соглашение до 30 июня 2026 года с опцией одностороннего продления поляками еще на 12 месяцев.

Напомним, Якуба – воспитанник Шахтера. В июле 2021 года в статусе свободного агента перешел в Вальмиеру, откуда в январе 2023-го отправился в аренду в Пущу. В сезоне, что прошел, провел за поляков 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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