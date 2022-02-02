О переходе 32-летнего габонца Барселона объявила на своем официальном сайте. Обамеянг достался каталонцам бесплатно, ведь раньше согласовал досрочный разрыв контракта с Арсеналом.

Обамеянг ради Барселоны согласился снизить зарплату в 84 раза

Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года с возможностью досрочного расторжения по завершению сезона 2022/23. Размер отступных – 100 млн евро.

Ла Лига уже зарегистрировала трансфер Пьер-Эмерика, который пошел на поразительное сокращение зарплаты ради подписания контракта с Барсой. Правда, по информации The Times, Арсенал заплатил форварду 8 млн фунтов за досрочный уход, ведь его соглашение было рассчитано до 30 июня 2023-го.

Таким образом, новичок может дебютировать уже в ближайшем матче против Атлетико, который состоится 6 февраля на Камп Ноу.

Обамеянг перебрался в Арсенал зимой 2018-го из Боруссии Дортмунд за 63 млн евро. За лондонский клуб сыграл 163 матча и забил 92 гола. В декабре был отстранен от тренировок и лишен капитанской повязки за нарушение дисциплины.

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