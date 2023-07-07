Лондонский клуб официально подтвердил продление контракта с центрбеком. Инсайдеры раскрыли срок – до лета 2027 вместо 2024-го в предыдущем соглашении.

Арсенал официально продал лидера в Бундеслигу после лучшего сезона

Арсенал еще в июле 2019-го отдал Сент-Этьену за Салиба 30 млн евро. Француза 3 сезона держали в арендах на родине и наконец-то дождались готовности к АПЛ. Защитник стал настоящим открытием прошлой кампании – 33 матча, 3 гола и один ассист. Эффектный удар Вилльяма в ворота Борнмута шокировал нашего Александра Зинченко.

Напомним, ранее Арсенал официально закрыл трансфер Кая Хаверца из Челси. Вскоре на Эмирейтс также должны переехать Деклан Райс и Юррьен Тимбер.

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