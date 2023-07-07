Лондонський клуб офіційно підтвердив продовження контракту з центрбеком. Інсайдери розкрили термін – до літа 2027 року замість 2024-го у попередній угоді.

Арсенал офіційно продав лідера у Бундеслігу після найкращого сезону

Арсенал ще у липні 2019-го віддав Сент-Етьєну за Саліба 30 млн євро. Француза 3 сезони тримали в орендах на батьківщині й нарешті дочекалися готовності до АПЛ. Оборонець став справжнім відкриттям минулої кампанії – 33 матчі, 3 голи та один асист. Ефектний удар Вілльяма у ворота Борнмута шокував нашого Олександра Зінченка.

Нагадаємо, раніше Арсенал офіційно закрив трансфер Кая Хаверца з Челсі. Незабаром на Емірейтс також повинні переїхати Деклан Райс і Юрр'єн Тімбер.

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