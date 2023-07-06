Арсенал продолжает активную работу на рынке не только в направлении приобретений, но и продаж.

Полузащитник "канониров" Гранит Джака перебрался в Байер, сообщает официальный сайт "фармацевтов".

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Личный контракт рассчитан на пять лет, а сумма компенсации составляет 25 млн евро (информация от инсайдеров). Немецкая Бундеслига хорошо знакома 30-летнему Джаке, ведь в свое время он отбегал 4 сезона за гладбахскую Боруссию. Именно оттуда он перебрался в Арсенал за 45 млн евро.

7 лет швейцарца на Эмирейтс были неоднозначными – длительная адаптация, проблемы с дисциплиной, получение и утрата капитанской повязки, ссоры с фанатами. Впрочем, прощальную кампанию Джака провел очень мощно, оформив 9 голов и 7 ассистов в 47 матчах. Всего за Арсенал отыграл 297 матчей и выиграл 4 трофея (по 2 Кубка и Суперкубка Англии).

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