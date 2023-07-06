"Это был вечер Лиги чемпионов, мы играли дома с ПСЖ. Гвардиола поставил Зинченко "ложной девяткой". Жесть какая-то.

За день до матча он вообще не использовал Александра на тренировке, а я играл форварда... Зинченко даже шутил потом: "Мне в тот момент стало тебе жалко".

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За два часа до матча была установка, обед, 30 минут отдыха и выезд на игру. Когда Гвардиола объявил состав, я даже не ел. Ушел в комнату и плакал. Позвонил маме и сказал, что хочу покинуть клуб.

Я поехал домой, потому что он выпустил Зинченко вместо меня. Левого защитника! Я просто сгорал от злости", – сказал Жезус в подкасте "Denilson Show".

Речь о матче 4 тура группового этапа ЛЧ-2021/22. Манчестер Сити тогда имел комфортное турнирное положение, что позволяло экспериментировать Гвардиоле. Пеп выпустил Зинченко поближе к атаке, но "ложную девятку" тогда скорее исполнял Бернарду. В начале второго тайма ПСЖ открыл счет – Гвардиола сразу заменил Зинченко на Жезуса.

"Я не разминался, чувствовал себя ужасно. Через 5 минут после гола Мбаппе он позвал меня. Я вышел, отдал ассист и забил гол. Мы в итоге оформили камбек и победили. Я думал, что после такого точно буду играть в следующем матче Лиги чемпионов, но нет – не играл.

С Гвардиолой возникало много похожих ситуаций. Это нелегко воспринимать. Но ты развиваешься. Действительно тяжело. Я решил, что не хочу больше оставаться в Манчестер Сити, решил уйти", – добавил Габи.

Бразилец прошлым летом перешел из Манчестер Сити в Арсенал, где получил стабильное место в основе. Зинченко, кстати, ушел вместе с ним. Благодаря Габи и Саше "канониры" навязали Сити борьбу за чемпионство.

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