Зинченко разорвал сеть реакцией на роскошный гол Арсенала – видео дня
Виллиам Салиба забил эффектный гол в матче Борнмут – Арсенал, но свою порцию славы получил Александр Зинченко.
На 54-й минуте Виллиам Салиба в касание пробил под перекладину ворот Борнмута после паса Гранита Джаки. Это дебютный гол 21-летнего француза за Арсенал, который сделал счет 3:0 в пользу "канониров".
Зинченко эффектно посрамил игроков Арсенала своей техникой – видео дня
Но красивый удар защитника затмил Александр Зинченко – вернее, его празднование. Украинец явно не ожидал такого удара от одноклубника. Саша схватился за голову и присел на газон, после чего развел руками. Эти кадры уже стали вирусными в сети. Похоже, от защитников Манчестер Сити, за который раньше выступал украинец, такого удара не дождешься.
Напомним, для 25-летнего Зинченко матч против Борнмута стал третьим официальным поединком за "канониров". Команда Микеля Артеты пока не теряла очков, выиграв все три матча АПЛ.