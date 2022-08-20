На 54-й минуте Виллиам Салиба в касание пробил под перекладину ворот Борнмута после паса Гранита Джаки. Это дебютный гол 21-летнего француза за Арсенал, который сделал счет 3:0 в пользу "канониров".

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Но красивый удар защитника затмил Александр Зинченко – вернее, его празднование. Украинец явно не ожидал такого удара от одноклубника. Саша схватился за голову и присел на газон, после чего развел руками. Эти кадры уже стали вирусными в сети. Похоже, от защитников Манчестер Сити, за который раньше выступал украинец, такого удара не дождешься.

Напомним, для 25-летнего Зинченко матч против Борнмута стал третьим официальным поединком за "канониров". Команда Микеля Артеты пока не теряла очков, выиграв все три матча АПЛ.

Zinchenko's reaction to William Saliba's goal pic.twitter.com/22rKpCD0Gp — Fast GøaIs. (@iF29s) August 20, 2022