Кристал Пэлас и Арсенал встретились во 2-м туре Премьер-лиги (0:1). Счет и обзор матча с участием Александра Зинченко читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Кристал Пэлас – Арсенал, начался в 22:00 по Киеву. Обе команды стартовали в чемпионате Англии с побед. "Канониры" в первом туре не без проблем удержали три очка с Ноттингем Форест (2:1), а Кристал Пэлас хватило одного гола, чтобы одолеть Шеффилд Юнайтед.

За несколько дней до матча Микель Артета заявил, что надеется на возвращение Александра Зинченко, пропустившего всю предсезонную подготовку и первый тур АПЛ. На днях украинец наконец-то сыграл, выйдя на поле в закрытом спарринге против Лутона, но его состояние, похоже, пока не устраивает тренера на все 100%. В заявку Зинченко попал, однако начал в запасе. Позицию левого защитника закрывал Такехиро Томиясу, а справа в защите действовал номинальный опорник Томас Партей.

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Уже на 2-й минуте Арсенал мог забивать, однако сразу два удара из пределов штрафной были заблокированы. Подопечные Ходжсона на первых минутах исключительно оборонялись, усевшись всей командой на свою половину. Арсенал куда почаще атаковал правым флангом, где действовал Сака, смещался Эдегор и регулярно подключался Уайт. Партей в этих эпизодах страховал в центре. Впрочем, старт игры прошел без моментов – разве что две заблокированные попытки Арсенала и слабый удар Саки из-за пределов штрафной по центру ворот.

Наконец вступил в игру и Ремсдейл, в прыжке прервавший острый навес Айю с фланга. Он же забрал мяч после удара Эзе, а Дукуре зарядил мимо ворот. Наконец-то супермомент на 29-й минуте. Нкетия поставил корпус, развернул защитника, но попал в дальнюю штангу. У ворот Арсенала обострял Айю, который подстерег ошибку Салиба, ворвался в штрафную и упал. Без пенальти. Еще один супершанс у Нкетии – Райс вывел Эдди дин на один с кипером, но нападающий, перебросив вратаря, перебросил и перекладину. Выше.

Наконец-то по-настоящему спас Джонстон, который практически весь первый тайм провел без работы. Кипер "орлов" справился с непростым ударом Эдегора, ставшим последним голевым моментом до перерыва. Нулевая ничья, которой Кристал Пэлас должен был быть доволен – после неубедительного старта Арсенал добавил и мог забивать, хотя и пробил в створ ворот лишь однажды.

В перерыве Ходжсон и Артета замен не сделали – соответственно Зинченко продолжал греть скамейку. Впрочем, и без украинца левый фланг "канониров" наконец-то добавил. Мартинелли на старте тайма просил пенальти, хотя никакой игры рукой у Уорда не было.

Как только Арсенал сыграл нестандартно, сразу получил результат. Подопечные Артеты неожиданно для соперника быстро разыграли стандарт, а Нкетия упал в штрафной после контакта с кипером. Арбитр решил, что Джонстон фолил и назначил пенальти. К мячу подошел Эдегор и легко переиграл вратаря. Удар в нижний угол – 0:1 в пользу Арсенала. Шла 54 минута.

Хозяева могли сразу ответить, однако Айю с острого угла пробил в сетку с внешней стороны. Эзе заработал опасный штрафной в борьбе с Салиба, но удар был неудачным. Партей же мощно приложился по воротам Джонстона, но кипер "орлов" не дремал.

Как же подвел Арсенал Такехиро Томиясу. Японец, получивший ранее желтую за затягивание времени при вбрасывании аута, сфолил против Айю и оставил "канониров" в меньшинстве. Половину тайма "канониры" вынуждены были играть вдесятером из-за недальновидности конкурента Зинченко. Артета сразу отреагировал, но выпустил не украинца – вместо Мартинелли вышел Габриэл.

Подопечные Ходжсона устроили что-то типа финального штурма, однако Арсенал не дал соперникам создать реальный шанс, чтобы сравнять счет. Разве что удар Митчелла в добавленное время претендовал на статус опасного, однако и он был неточен.

Александр Зинченко вышел на 89-й минуте, а благодаря дисквалификации Томиясу имеет реальные шансы появиться в старте в следующем туре против Фулхэма. 0:1 – команда Артеты после двух туров идет без потерь, догнав Брайтон и Манчестер Сити, у которых тоже по 6 очков.

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