Мудрика жестко высмеяли за игру с Вест Хэмом, но адекватные фаны Челси сохраняют веру в украинца
Михаил Мудрик отыграл тайм во втором туре АПЛ, но не спас Челси от поражения Вест Хэму. Смотрим на реакцию болельщиков.
Мудрик проигрывает борьбу за стартовый состав в начале сезона. Маурисио Почеттино предпочитает Стерлинга и Чуквуэмеку, а те оправдывают доверие. В матче с Вест Хэмом украинец получил подарок в виде травмы Керни и вышел на второй тайм.
Мудрик получил подарок судьбы, но не впечатлил – Челси проиграл Вест Хэму, ужас самого дорогого футболиста АПЛ
К сожалению, игра Михаила породила больше смешных эпизодов, чем голевых. Не сложилось особенно с завершением.
Здесь он поскользнулся:
А через несколько минут послал мяч на трибуны:
Для волны хейта в соцсетях хватит даже меньшего. По поводу Мудрика у болельщиков накопилось разочарование.
Есть и пресные мемы:
Мудрик и Тодд Бьоли обсуждают, что не так с Челси
Фаны Ливерпуля и Арсенала наблюдают за Кайседо и Мудриком
Забивай, или за решетку. Тем временем Мудрик, Энцо и Ришарлисон
Есть и жестокие упреки:
Не видел ничего противнее, чем Мудрик, который притворяется профессиональным футболистом, чтобы не воевать.
Большие аккаунты в Twitter (X) просто спрашивают мнение о Мудрике, но в комментариях сильно преобладает негатив.
Оцените трансфер Михаила Мудрика от 0 до 10:
– -10
– Я уверен, что этим трансфером просто отмывали деньги
– Шикарный обогреватель скамейки запасных
– 2 и такая высокая оценка только потому, что некоторые деньги пошли на благо Украины
– 0/10, спасибо Челси, что забрали эту подделку
К счастью, у других фанатов остается вера в Мудрика. И их не так мало, судя по лайкам под постами.
Вот что я имею в виду, когда говорю о Мудрике. Взаимопонимание и синергия с партнерами имеют ключевое значение. Он так обыгрывал несколько раз. Как только эти моменты начнут превращаться в голы – люди больше не будут ныть
Дайте ему сыграть с Лутоном, Ноттингемом и Борнмутом. Дайте стабильное игровое время, а затем оценивайте на холодную голову. Потенциал у Мудрика велик, но надо почаще видеть его в игре. Молимся, чтобы Мудрик вышел на свой уровень
Я до сих пор верю в Мудрика. Дайте Почеттино поработать с ним, немного терпения
Последние посты демонстрируют трезвый взгляд на ситуацию. Мудрик не остается без поддержки даже в столь трудный период, а ряд удачных матчей кардинально изменит дискурс и превратит хейтеров Михаила в фанатов.
Украинец не выглядит ужасно. Он допустил яркие ошибки, которые больно воспринимаются из-за общих проблем Челси. Однако наряду с этим Мудрик эпизодами выдает высокий класс. А его удачные действия не становятся результативными из-за отсутствия взаимопонимания с партнерами.