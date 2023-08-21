Михаил Мудрик отыграл тайм во втором туре АПЛ, но не спас Челси от поражения Вест Хэму. Смотрим на реакцию болельщиков.

Мудрик проигрывает борьбу за стартовый состав в начале сезона. Маурисио Почеттино предпочитает Стерлинга и Чуквуэмеку, а те оправдывают доверие. В матче с Вест Хэмом украинец получил подарок в виде травмы Керни и вышел на второй тайм.

Мудрик получил подарок судьбы, но не впечатлил – Челси проиграл Вест Хэму, ужас самого дорогого футболиста АПЛ

К сожалению, игра Михаила породила больше смешных эпизодов, чем голевых. Не сложилось особенно с завершением.

Здесь он поскользнулся:

The commentary alone €100m Mudryk pic.twitter.com/A3lH2K5Lq5 — Koola Manchester (@koola_manchesta) August 21, 2023

А через несколько минут послал мяч на трибуны:

- Mudryk with a chance to shoot but the ball goes back towards where the cross came from. pic.twitter.com/B3QAByrEOj — ??? ???? (@TheEuropeanLad) August 20, 2023

Для волны хейта в соцсетях хватит даже меньшего. По поводу Мудрика у болельщиков накопилось разочарование.

Есть и пресные мемы:

Мудрик и Тодд Бьоли обсуждают, что не так с Челси

Mudryk and Todd Boehly discussing where it went wrong for Chelsea today pic.twitter.com/qEkFHrt52i — Martin (@Martin_H1988) August 20, 2023

Фаны Ливерпуля и Арсенала наблюдают за Кайседо и Мудриком

Liverpool and Arsenal fans watching Caicedo and Mudryk here pic.twitter.com/qvWOAkrgP3 — barry (@BackseatsmanLFC) August 20, 2023

Забивай, или за решетку. Тем временем Мудрик, Энцо и Ришарлисон

Score a goal or go to jail;



Mudryk, Enzo and Richarlison: pic.twitter.com/fjXEMiOqkZ — ?????? (@NuTyrant) August 20, 2023

Есть и жестокие упреки:

Не видел ничего противнее, чем Мудрик, который притворяется профессиональным футболистом, чтобы не воевать.

Mudryk pretending to be a professional footballer to avoid fighting in the war is the nastiest business I ever seen. — We Go Again! (@WeGoAgain30) August 20, 2023

Большие аккаунты в Twitter (X) просто спрашивают мнение о Мудрике, но в комментариях сильно преобладает негатив.

Rate the signing of Mykhaylo Mudryk out of 10 so far? pic.twitter.com/fOQGXwo44N — Football Tweet  (@Football__Tweet) August 20, 2023

Оцените трансфер Михаила Мудрика от 0 до 10:

– -10

– Я уверен, что этим трансфером просто отмывали деньги

– Шикарный обогреватель скамейки запасных

– 2 и такая высокая оценка только потому, что некоторые деньги пошли на благо Украины

– 0/10, спасибо Челси, что забрали эту подделку

К счастью, у других фанатов остается вера в Мудрика. И их не так мало, судя по лайкам под постами.

Вот что я имею в виду, когда говорю о Мудрике. Взаимопонимание и синергия с партнерами имеют ключевое значение. Он так обыгрывал несколько раз. Как только эти моменты начнут превращаться в голы – люди больше не будут ныть

Дайте ему сыграть с Лутоном, Ноттингемом и Борнмутом. Дайте стабильное игровое время, а затем оценивайте на холодную голову. Потенциал у Мудрика велик, но надо почаще видеть его в игре. Молимся, чтобы Мудрик вышел на свой уровень

Give him the next few rounds of fixtures against Luton, Forest and Bournemouth.



Let him build some consistent minutes and then re-evaluate after those games when we’re more settled - potential is great but we need to start seeing more.



Praying that Mudryk comes good. pic.twitter.com/6fd9XbtsBz — Futbol Chelsea (@FutbolCheIsea) August 21, 2023

Я до сих пор верю в Мудрика. Дайте Почеттино поработать с ним, немного терпения

I still believe in Mudryk. Let Poch have some time with him, just have a little patience. pic.twitter.com/So56Ok5f0u — Conn (@ConnCFC) August 20, 2023

Последние посты демонстрируют трезвый взгляд на ситуацию. Мудрик не остается без поддержки даже в столь трудный период, а ряд удачных матчей кардинально изменит дискурс и превратит хейтеров Михаила в фанатов.

Украинец не выглядит ужасно. Он допустил яркие ошибки, которые больно воспринимаются из-за общих проблем Челси. Однако наряду с этим Мудрик эпизодами выдает высокий класс. А его удачные действия не становятся результативными из-за отсутствия взаимопонимания с партнерами.